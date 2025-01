Rissa, locale chiuso per 20 giorni

Venti giorni di chiusura per la discoteca "Naif" di via Traversa Pistoiese. E’ questo il provvedimento che ha adottato il questore di Prato, Pasquale Antonio de Lorenzo, nei confronti della discoteca all’esterno della quale nella notte fra sabato e domenica scorsa c’è stata una violenta rissa. Rissa che ha visto coinvolti una dozzina di giovani. Cinque ragazzi italiani, tutti di età compresa fra i 20 e i 23 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di nordafricani e poi soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso con ferite non gravi. I cinque sono stati medicati al pronto soccorso e poi sono stati dimessi.

L’episodio si sarebbe verificato in seguito ad una lite scoppiata in precedenza dentro il locale, secondo quanto appreso, per futili motivi.

Oltre al personale sanitario, poco prima delle 5 del mattino, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno seguito le indagini per capire quello che era successo. Proprio in considerazione della gravità del fatto, la Questura ha optato per il provvedimento di sospensione in base a quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La discoteca potrà riaprire il prossimo 18 febbraio.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e dei cinque feriti italiani. Le vittime hanno riferito di aver avuto un litigio dentro al locale, per futili motivi. Tutto sembrava tornato alla normalità, ma quando sono usciti hanno trovato i coetanei nordafricani che li stavano aspettando.

A quel punto, è scoppiata la rissa. Alcuni testimoni hanno allertato le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri sono arrivati in via Pistoiese hanno rintracciato solo le persone ferite: degli altri partecipanti alla rissa non c’era più traccia. Le indagini sono in corso per identificarli.

Un episodio violento per il quale che ha portato a emettere il provvedimento di chiusura per venti giorni.

Non è la prima volta che accade un episodio simile. Un paio di anni fa scoppiò una violenta rissa, con danneggiamento delle auto e dei motorini in sosta, all’esterno di un altro locale frequentato da giovani in via Genova.