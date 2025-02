Rischio idraulico scoppia la polemica: "Comune in campo"

Il tema del rischio idraulico e della messa in sicurezza del territorio a Montemurlo continua ad essere al centro del dibattito politico. In proposito interviene il vice-sindaco, Alberto Vignoli, con una presa di posizione che arriva a seguito degli interventi polemici dell’opposizione in consiglio comunale, che continua a sollecitare piccole manutenzioni, perdendo di vista la necessità di attuare interventi strutturali. "L’amministrazione sta lavorando concretamente e senza sosta sul tema della difesa del suolo - spiega Vignoli -. La sicurezza idraulica deve rappresentare un tema su cui si fa un lavoro di squadra. Vediamo, invece, in questi giorni un costante impegno dell’opposizione di Montemurlo, che continua a puntare il dito su piccole manutenzioni. La pianificazione e la sicurezza del territorio passano soprattutto dall’attuazione di interventi strutturali. Vorrei che l’impegno delle forze di opposizione fosse quello di voler far squadra e non mera polemica".