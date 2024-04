Riqualificazione San Domenico: patto col Comune

Obiettivo: riqualificare San Domenico. Ieri mattina in sala siunta si è tenuto l’incontro per la firma del patto di collaborazione con il comitato San Domenico e le associazioni di categoria, l’obiettivo è quello di riqualificare l’area di piazza San Domenico attraverso un patto di collaborazione della durata di 3 anni tra amministrazione comunale e comitato piazza San Domenico, Prato Cultura, Fondazione Opera Santa Rita, Confartigianato imprese Prato, Confesercenti Prato, Confcommercio Pistoia Prato e Cna Toscana Centro.

Erano presenti alla firma i rappresentanti del comitato e delle associazioni e gli assessori al Centro Storico e alle Attività Produttive. Il patto unisce la volontà delle associazioni di collaborare attraverso la proposta di idee e di supportare le richieste dei residenti e dei commercianti ricercando soluzioni efficaci ai problemi che ruotano attorno alla piazza. In particolare, la riqualificazione di una delle più importanti piazze della città sarà fatta attraverso iniziative culturali, visite guidate, maggiori attrattività, servizi ed eventi che favoriscono interazioni sociali e alternative alla mobilità.

L’iniziativa proposta e accolta dall’amministrazione comunale di pedonalizzazione dell’area in alcune domeniche del periodo primaverile ha funzionato, tornerà il 12 maggio l’evento ’Mani in piazza’, andata in scena il 17 marzo che ha visto una prima prova generale della piazza senza la presenza di auto.