Ripensare i centri storici. Verso la Green Valley

Si parlerà di rigenerazione urbana in occasione del convegno in programma martedì 13 febbraio, dalle 14, nella sede della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, in via del Romito 71. "La città come laboratorio del cambiamento": questo il titolo del focus organizzato da Confcommercio nell’ambito delle linee d’azione previste dal piano strategico di competitività per le province di Prato e Pistoia, il documento destinato a sfociare nel brand Green Valley. Sarà l’occasione di provare a ripensare il centro storico in una chiave funzionale a chi lo vive e a chi ci lavora, mettendo a confronto istituzioni e privati. Inoltre durante l’iniziativa verra presentato il progetto "Cities", il percorso confederale che si propone come piattaforma di conoscenza multidisciplinare per migliorare la condizione dei centri urbani e sostenere le economie di prossimità. La giornata si svilupperà partendo da una sessione di lavori mattutina, aperta dal vicepresidente di Confcommercio Tommaso Gei e coordinata dal professor Fernando G. Alberti (Strategique, Harvard). Nel pomeriggio comincerà il convegno pubblico. La presidentessa della Camera di Commercio, Dalila Mazzi, porterà i saluti iniziali, seguiti da un’introduzione del direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini prima degli interventi di Paolo Testa (responsabile urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio), del professor Fernando G. Alberti e di Federica Belfanti (ricercatrice Strategique). Infine tavola rotonda con Gianluca Spampani, presidente Confcommercio; i sindaci Matteo Biffoni e Alessandro Tomasi; Aldo Cursano, presidente Confcommercio Toscana e Leonardo Marras, assessore alle attività produttive della Regione.