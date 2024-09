Riparte la piccola scuola di italiano per stranieri

Vengono dal Marocco, dalla Nigeria, dal Congo, Tunisia Thailandia, Georgia e altri paesi, l’anno scorso erano 47, la maggior parte donne, che con impegno e coraggio andavano a lezione per imparare o migliorare il loro italiano. Tutti frequentavano i corsi gratuiti, promossi da Auser Sartoria Vernio con il contributo del Comune di Vernio, della ‘Piccola scuola di italiano’, che quest’anno riprende le lezioni il 30 settembre. La scuola funziona grazie agli 8 insegnanti/facilitatori volontari che fanno lezione a gruppi ristretti, in base al livello di conoscenza, per sei giorni alla settimana a Mercatale, in un locale concesso dal circolo Arci e nella sede Auser.

"Un lavoro prezioso quello dei volontari di Auser, che offre risposte ai nuclei familiari stranieri di Vernio, cresciuti negli ultimi anni – dice l’assessora al Sociale Antonella Ciolini - L’acquisizione di una buona competenza nell’italiano favorisce l’inclusione sociale". In cattedra c’è anche la consigliera comunale di Vernio Stefania Giagnoni. "Parlare e scrivere meglio in italiano aiuta chi proviene da un altro paese a comprendere una diversa cultura, a inserirsi nel mondo del lavoro", dice. La scuola fornisce i libri di testo. Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 23 a mercoledì 25 nella sede Auser di Mercatale di Vernio (10-12 e 16-18). Info: 398/8705707.