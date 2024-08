Rifiuti, sì a nuovi impianti. Basta con visioni miopi

Finalmente c’è un dibattito aperto e concreto su rifiuti e impianti; finalmente anche dal Pd emergono posizioni non ideologiche come espresso in questi giorni su La Nazione. È un passo avanti: va concretizzato. Prato deve essere centrale nel dibattito regionale anche per quanto riguarda la prospettiva operativa della Multiutility.

Possiamo fare una battaglia per il bene della città e per il bene delle sue imprese chiedendo alla Regione di rivedere il piano sui rifiuti, ancora in attesa di approvazione, per inserirci quegli impianti che ci permetteranno di essere autosufficienti, smettendo di conferire in discarica o, peggio, di portare i rifiuti altrove. I pratesi sono sempre stati lungimiranti come dimostra la nostra capacità imprenditoriale ma anche l’apertura mentale di cui questo dibattito è testimonianza. E allora propongo una battaglia trasversale: visto che si torna, per l’ennesima volta, a straparlare di nuova pista di Peretola, è molto meglio fare l’impianto di Case Passerini – c’è il progetto con molti soldi pubblici già investiti -, affossato dalla giunta Rossi. Basta tabù.

Pensiamo al bene delle nostre comunità. Vanno fatti il termovalorizzatore e i termorigassificatori e va, al contempo, ammodernato l’impianto di Gida, società anch’essa all’avanguardia voluta dai pratesi, oltre quarant’anni fa. Sulla Multiutility è necessaria la quotazione in borsa, che porta efficienza e trasparenza. Solo in questo modo si può fare l’atteso salto di qualità sui rifiuti, togliendo tasse ai cittadini, ai commercianti, agli imprenditori gravati dagli aumenti della Tari. Servono coraggio, determinazione, impegno, visione. Non c’è più tempo da perdere: la politica regionale sui rifiuti va cambiata ora per il bene comune di questa regione altrimenti preda di una visione ottusa e immobilista.

Erica Mazzetti

Deputata Forza Italia