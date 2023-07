Rifiuti lanciati in strada dal terrazzo L’ultima frontiera dell’inciviltà

Una discarica a cielo aperto. Succede in via di Palarciano di fronte al civico 23. A segnalare la situazione di degrado è un residente della zona stanco di vedere ogni giorno accatastare rifiuti in strada. Come se ne fosse il proprietario. "L’appartamento al primo piano è stato sgomberato e invece di smaltire i rifiuti regolarmente, questi sono stati letteralmente lanciati dal terrazzo, per più giorni – scrive un lettore al numero Whatsapp 337.1063052 della redazione –. Ho già fatto due segnalazioni senza che sia venuto nessuno nemmeno a vedere".

Il degrado è sicuramente uno tra i problemi più sentiti dai cittadini. Chiedono attenzione, per una città più curata e pulita. Certo è vero poi che ognuno di noi, con i puoi comportamenti, può incidere sullo stato di "salute e bellezza" della città. Nel caso di via Palarciano qualcuno, diciamo così, ha brillato per inciviltà e anche per mancanza di rispetto nei confronti di chi abita nella zona. Un’altra segnalazione ci arriva da via Caduti Senza Croce, a Maliseti. "Vicino al campo sportivo abbiamo un bel parco – racconta Francesco Essorino – Questa mattina, quando abbiamo portato la giù la nipotina per giocare abbiamo visto che c’era un topone proprio nel parco dove giocano i bambini. Vorrei chiedere se fosse possibile procedere con la disinfestazione", chiede il nostro lettore.

