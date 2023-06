Rifiuti, contenitori all’ospedale

Il Lions club Castello dell’Imperatore presieduto da Lucia Pierazzoli ha donato all’ospedale Santo Stefano venti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti da destinare ai reparti di degenza e ai servizi ambulatoriali dell’area materno infantile. Presenti alla consegna la presidente del Lions, Federico Mannocci della direzione sanitaria dell’ospedale e l’ormai ex direttrice sanitaria dell’ospedale, Sara Melani che ha ringraziato per il gesto del club sottolineando come "anche e soprattutto in luogo di cura e promozione della salute sia fondamentale educare al rispetto dell’ambiente in cui viviamo".

Il club Lions Castello dell’Imperatore con questo gesto ha voluto dimostrare ancora una volta la sensibilità e l’attenzione verso il luogo di cura.