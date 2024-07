Rifiuti alluvionali: via alla rimozione. Il piano, le vie interessate e gli orari

Partono oggi le operazioni di rimozione e caratterizzazione dei rifiuti e delle terre alluvionali ammassate in varie parti del territorio del Comune di Vaiano: piazza Donatori del Sangue, via dell’Argine e via Borgonuovo, nel parcheggio sul lato opposto al cimitero, e in via Fattori a La Briglia. Il piano d’azione è già deciso, fatte salve alcune variabili operative. Si inizia oggi in via Fattori a La Briglia, mentre lunedì 5 agosto è previsto l’avvio del cantiere in via Borgonuovo e

l’inizio attività in via dell’Argine.

In piazza Donatori del Sangue e in via Fattori, il 5 e il 6 agosto, si svolgeranno le necessarie operazioni di caratterizzazione, sulla base dei risultati delle quali verrà poi attivato l’intervento di rimozione delle terre. Si tratta di attività necessarie per la successiva e definitiva rimozione dei rifiuti alluvionali.

Il cronoprogramma, suscettibile di variazioni, è il seguente: dalle 4 alle 5 settimane di lavoro per via Fattori, dalle 6 alle 8 settimane di lavoro per piazza Donatori del Sangue, da 1 a 2 settimane per via dell’Argine, circa 2 giorni per via Borgonuovo.

L’amministrazione comunale, che attribuisce primaria importanza alla rimozione dei rifiuti per ridare spazi ai cittadini e decoro al territorio comunale, rimarginando, pur ancora in parte, i segni dell’alluvione, avrà cura di informare puntualmente la cittadinanza sullo stato delle attività e di ogni variazione al programma condiviso con Alia.

Il primo intervento avrà luogo, per fasi, proprio in via Fattori a La Briglia, nel tratto compreso tra i civici 30 e 32/34, dalle 7 del 31 luglio alle 18 di venerdì 2 agosto e comporterà l’istituzione di un senso unico alternato. Nella parte di viabilità interessata dai lavori saranno istituiti anche i divieti di transito veicolare e pedonale ed i divieti di sosta.

Dalle 8 alle 18 del 5 agosto le medesime attività avranno invece luogo a Vaiano nel parcheggio di via Borgonuovo, sul lato opposto del cimitero dove saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito veicolare e pedonale.

Lo stesso 5 agosto, tra le 8 e le 18, i lavori si estenderanno anche a via dell’Argine, tra via dell’Officina e il fosso delle Spinaie. Sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di via dell’Argine.

Sempre il 5 agosto, a partire dalle 12 e fino alle 18 del 6 agosto, sarà interdetto l’accesso, per veicoli e pedoni, a piazza Donatori del Sangue per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività di campionamento degli operatori di Alia. Sarà interrotta anche l’erogazione dell’acqua dal fontanello.