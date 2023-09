Rientro in classe ma senza servizi. Pre e post scuola non cominciano

La scuola primaria a Poggio a Caiano inizia senza il servizio di accoglienza pre e post scuola ma quello che fa arrabbiare i genitori è la tardiva comunicazione. "Il primo giorno di scuola – scrive Sara, una mamma - i miei figli erano emozionati, io preoccupata. Preoccupata perché devo organizzare il lavoro e gli impegni di tutti i giorni.

E poi salta il servizio del pre e post scuola e lo sai il 6 settembre dopo che, non arrivando comunicazioni, ti metti al telefono a tartassare il Comune. La risposta? Il servizio parte il 2 ottobre, dieci giorni in cui le famiglie dovranno prendere ferie, permessi, babysitter, aspettative. Come me, tante famiglie si sono sentite ignorate, abbandonate alla loro sorte".

I genitori confermano che tutte le iscrizioni al servizio erano state fatte nei tempi richiesti dal Comune e c’erano gli iscritti necessari. Cosa è successo? L’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi ha risposto personalmente ai genitori: "Non possiamo forzare il codice degli appalti visto che la gestione del servizio pre e post scuola era scaduta. L’anticipazione senza requisiti del servizio rischierebbe di posticipare poi il reale inizio del 2 ottobre proprio per le procedure legali legate al bando. Intanto, il Comune fa sapere di aver quasi concluso in tempi record i lavori alla media Mazzei: "I lavori sul tetto continueranno – prosegue l’assessore Cataldi - per i prossimi giorni nel pomeriggio. Lo sforzo dell’amministrazione è stato quello di provvedere al rientro degli alunni in sicurezza e, al tempo stesso, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni senza alcuna penalizzazione nell’offerta formativa ed educativa. Per questo, quattro classi della "Mazzei" sono state trasferite alla primaria "Lorenzo il Magnifico" fino al termine dei lavori, che potrebbe essere prima del previsto, grazie anche alla solerzia e professionalità della ditta appaltatrice Nigro". Alla scuola dell’infanzia "Pertini" sono in corso lavori di manutenzione ordinaria del tetto e altri interventi sono stati eseguiti sulla pavimentazione interna.

Infine, quasi tutte le classi della primaria "Lorenzo il Magnifico" a partire da ottobre potranno fare educazione fisica al palazzetto dello sport di via Giotto. Questo grazie a una convenzione che verrà stipulata tra il Comune e Autolinee Toscane, azienda che trasporterà i bambini al palasport.

M. Serena Quercioli