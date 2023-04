Ridere è un affare serio con Santomauro

È lo show dei record di Stefano Santomauro, che nel giro di pochi anni ha portato 25mila spettatori nei teatri di tutta Italia incassando ovunque recensioni positive e una pioggia di ’like’. Like come il titolo dello spettacolo che segna il terzo appuntamento della rassegna ’Ridere sul serio’ ispirata alla leggerezza e al divertimento intelligente, questa sera alle 21. Diretto da Daniela Morozzi, artista toscana da sempre affezionata al Politeama Pratese, il comico livornese Stefano Santomauro sarà protagonista di un monologo cinico e divertente che racconta, con la sua abilità narrativa venata di tocco surreale, manie e nevrosi dell’era delle comunicazioni social. Uno spettacolo di stand-up comedy, un viaggio quanto mai attuale nell’universo delle nuove tecnologie sempre più presenti nella sfera quotidiana, tra cellulari di ultima generazione, password, fake news e prenotazioni on line. Il costo del biglietto è di 15 euro (posto unico in platea). Dopo Like sarà il turno di Michele Serra in ’L’amaca di domani’ (giovedì 4 maggio, alle 21) a conclusione della rassegna ’Ridere sul serio’. Prevendite on line su Ticketone, nei punti vendita Boxoffice o direttamente alla biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it.