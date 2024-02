Riciclo tessile al Mumat. Laboratorio per ragazzi

Laboratorio di riciclo tessile per ragazzi dedicato alla Fiera di San Giuseppe per creare animaletti con fili, stoffe e fantasia.

L’attività si terrà martedì 5 marzo alle 16 al Mumat, Museo delle Macchine Tessili, in via della Posta Vecchia a Mercatale di Vernio. Durante il laboratorio, bambini e ragazzi potranno divertirsi e imparare creando degli animaletti di stoffa in attesa della tradizionale fiera di Vernio. È prevista anche una piccola merenda. Per partecipare è necessario prenotarsi su www.visitvalbisenzio.it.

I laboratori di riciclo tessile, basati sul riuso e sulla sostenibilità, vengono proposti ogni primo martedì del mese fino ad aprile. Promosso dal Comune di Vernio e dalla Fondazione Cdse il calendario di incontri è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni ed è in collaborazione con Auser La sartoria Vernio.