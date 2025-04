Ribelli, il podcast con le voci di Prato. Le memorie e i materiali d’archivio

A 80 anni dalla Liberazione, Ribelli è un podcast che ricostruisce la memoria collettiva della Resistenza a Prato attraverso testimonianze dirette, materiali d’archivio e analisi storiche. Il progetto è del giornalista Lorenzo Tempestini e dello storico Enrico Iozzelli ed è accompagnato da un album fotografico di Serena Gallorini, che ritrae i protagonisti dei podcast. Ribelli è disponibile su tutte le piattaforme streaming; alterna narrazione storica, testimonianze e voci d’archivio. Le musiche sono di Tommaso Rosati, che con Tempestini ha curato anche il montaggio, con la partecipazione di Riccardo Goretti e Giulia Aiazzi. Non si tratta solo di grandi date o battaglie, ma di episodi minimi, familiari, a volte dolorosi, che permettono di immedesimarsi, di sentire la storia come qualcosa di vivo. Ribelli è la seconda tappa audio dedicata alla memoria: il primo capitolo è stato Memorie di Famiglia, sulle deportazioni da Prato verso i campi di concentramento nel marzo ’44. Il progetto è stato prodotto dal Museo della deportazione ed è stato realizzato con il contributo di Regione, Comune, Associazione 6 Settembre e Arci Prato, in collaborazione con Anpi, Fondazione CDSE, Comitato 25 Aprile, Aned. Si tratta di sei episodi da circa 50 minuti, con un focus sull’eccidio dei 29 martiri di Figline e l’intervista a Marco De Paolis, il magistrato militare che ha negli anni Duemila ha riportato alla luce i fascicoli su stragi e deportazioni commesse in Italia tra il ’43 e il ’44, rimasti nascosti per decenni in una stanza del ministero della Difesa.

Non solo. In occasione del 25 aprile Tempestini e Iozzelli presenteranno anche cinque nuovi podcast, della durata di dieci minuti ciascuno, dedicati al mondo delle Case del Popolo, con il progetto Comunità resistenti sostenuto dall’Arci. Sono stati realizzati parlando con i dirigenti e i soci dei Circoli Giuseppe Rossi di Sant’Ippolito, Mario Tronci di San Giorgio a Colonica, Gino Gelli di Bagnolo, Ariodante Naldi di Poggio alla Malva e Giuseppe Rossi di Vaiano, e saranno presentati mercoledì 23 aprile alle 18.30 al Terminale. Sempre da mercoledì saranno ascoltabili sulle principali piattaforme e dal sito di Arci Prato. L’obiettivo è realizzarne uno per ognuno dei 54 circoli della provincia. Nella foto Lina Michelacci, una delle protagoniste dei podcast.