Riapre il rifugio Pacini Con una grande festa

Una ripartenza ad ostacoli quella del rifugio Pacini di Pian della Rasa che, per la gioia di tutti gli escursionisti, sta per divenire effettiva: il rifugio Cai riaprirà i battenti il 27 maggio, dopo qualche mese di chiusura dettato dall’iter per il cambio di gestione e da piccoli lavori di manutenzione. E riparte con una grande festa: il 27 maggio ci sarà un’inaugurazione a cui saranno invitate le autorità locali, che sarà preceduta dalla messa e seguita da un pranzo a buffet e da giochi e attività per bambini. La nuova gestione è curata dai volontari dell’Operazione Mato Grosso, che in queste ultime settimane hanno rimesso il rifugio le arie adiacenti. "Pensavamo di riaprire prima, ma ci sono state delle cose da sistemare – spiega Tommaso Tasselli, uno dei volontari che gestiranno la struttura, di proprietà del Cai di Prato – e stiamo ultimando la parte burocratica. Abbiamo poi dato una bella ripulita alla vegetazione sotto il rifugio e ai prati, dove pensiamo di creare anche una piccola area giochi per i piccoli". Il rifugio sarà aperto dal primo di giugno fino a settembre tutti i giorni, grazie alla quantità di manodopera che il gruppo di volontari dispone, una ventina di famiglie che si alterneranno nella struttura. Oltre al servizio di ristoro, l’edificio ha circa 20 posti letto. "Ne resteranno a disposizione per gli ospiti, a seconda del periodo, una decina circa. Per quel che riguarda l’offerta della cucina, sarà disponibile un menù tipico da "rifugio", con la presenza di piatti e prodotti locali". Negli intenti dei nuovi gestori, anche l’organizzazione di varie attività collaterali. I ricavi andranno tutti alle attività dell’Operazione Mato Grosso. Per chi volesse informazioni o prenotare camere e pasti: 339 8196922 o [email protected]