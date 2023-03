Riapre il circolo Arci di Casale "Una cena per i dipendenti di Gegè"

Nonostante il meteo avverso e le saracinesche abbassate, gli storici soci del circolo Arci ‘Giuseppe Verdi’ di Casale hanno continuato per tutto l’inverno a ritrovarsi davanti alla struttura di via Borgo di Casale per giocare a carte e per trascorrere del tempo assieme. Da venerdì, però, gli anziani del paese potranno di nuovo contare sul loro punto di riferimento, visto che il circolo Arci riaprirà al pubblico. Lo farà completamente riqualificato e con una nuova gestione. L’inaugurazione è in programma dalle 18: a riaprire sono sia il circolo che l’annessa pizzeria, con un servizio che andrà a coprire tutte le fasce orarie della giornata dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte. Durante i mesi di chiusura il circolo guidato dal presidente Gianni Esposito ha sistemato cucina, forno a legna, la stanza del biliardo. Inoltre è stato montato un maxi schermo per assistere alle partite di calcio, e c’è stata pure un’imbiancatura complessiva dei locali. "Le persone del paese non vedevano l’ora di potere ritornare al circolo – spiega Esposito -. Questo è un luogo di socializzazione, cultura e aggregazione. Riapriamo con tante novità, con entusiasmo e con la voglia di avvicinare sempre più giovani al circolo. In più non mancherà il consueto punto lettura dei giornali. In estate faremo eventi all’aperto. E tornerà la Festa de l’Unità". Il sociale avrà particolare spazio al circolo di Casale. Una delle prime idee è quella di organizzare una cena in favore dei dipendenti dello stabilimento Gegè, da settimane coinvolti nella procedura di cassa integrazione.

"Siamo il circolo del paese – aggiunge Esposito -, e dobbiamo essere i primi a mostrare vicinanza a tanti nostri compaesani e concittadini che si sono ritrovati coinvolti in questa vicenda. Noi per il quartiere ci siamo sempre, e anzi ci piacerebbe che gli stessi dipendenti della Gegè potessero collaborare nell’organizzazione di iniziative al circolo". L’altro tema è quello dei giovani. A prendere in gestione il circolo è stato Giuseppe Blasco, ristoratore della Piana da 25 anni, affiancato dai collaboratori Maurizio Rinaldi, Anna Russo e Salvatore Eracleo. Forte però sarà la componente giovanile, visto che ogni weekend, dal venerdì alla domenica, un gruppo di giovani volontari darà mano sia al bar del circolo che nella pizzeria. "Vogliamo rendere il circolo un punto di riferimento fra i più giovani, affiancando diverse generazioni – concludono -. E in tal senso stiamo facendo volantinaggio davanti alle scuole per fare avvicinare quanti più giovani alla nostra realtà".