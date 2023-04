Riapre al pubblico il lago La Villa Pesca sportiva più panini e caffè

Riapre oggi, dopo alcuni anni di totale abbandono, il lago La Villa, "fratello" più piccolo del più famoso Lago Verde, prima di arrivare a Luicciana. La rinascita si deve ad un gruppo di appassionati, che, stanchi di veder scomparire tante attività nella zona, hanno deciso di riaprire il laghetto dopo un’accurata ripulitura dell’area limitrofa e delle acque. "Riportiamo un po’ di vita a Luicciana – spiega Sergio Montini, segretario dell’ Msp Italia Lago La Villa, che ha preso in gestione l’attività – visto che non c’è quasi più niente: il lago Verde è ancora chiuso, il bar a Luicciana c’è e non c’è. L’idea è di farci un luogo ricreativo a tutto tondo, dove oltre a poter pescare si possa mangiare un panino o bere un caffè".

Il lago è rimasto in stato di malora per qualche anno: la scorsa estate arrivarono alla nostra redazione segnalazioni da cittadini de La Villa che lamentavano cattivo odore e pesci morti affioranti dalle acque. "Abbiamo ripulito tutto ed il lago è a norma – conitnua Montini –. Abbiamo rimosso i pesci morti e sanificato tutta l’area, sia a livello urbanistico che la stessa acqua. Abbiamo poi reinserito come pesci, carpe, amur, storioni e barbi giganti". Il tipo di pesca consentita a La Villa è il catch and release, ovvero gli esemplari pescati dovranno essere rimessi in acqua; l’amo dovrà essere senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Le esche ammesse sono mais, pellet e ceci.

"Il pellet è reperibile da noi – conclude –. Lo prendiamo da un’azienda che ne garantisce la qualità, non è inquinante per l’acqua né nocivo per i pesci".

Il lago, di circa 3 mila metri quadrati, sarà aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 7 alle 19. Sono previsti due turni di pesca, la mattina e il pomeriggio, mentre nel periodo estivo ci saranno due notturne, il mercoledì e il venerdì.

Claudia Iozzelli