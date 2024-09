Restyling ai giardini della Passerella. Lavori dalla prossima settimana. E presto l’intervento a Sant’Orsola

Restyling del giardino della Passerella con nuovi giochi per bambini e nuovo pavimento anticaduta. La chiusura dell’area verde sarà predisposta per l’inizio della prossima settimana per consentire i lavori dal costo di 52mila euro e dalla durata di 49 giorni. Un tassello di un piano di messa in rete del patrimonio verde cittadino e non solo che è stato illustrato da Marco Biagioni, assessore al Sistema dei parchi, verde pubblico e Transizione ecologica, insieme alla responsabile comunale del Verde pubblico, l’architetto Caterina Bruschi. L’opera consiste nella riqualificazione dell’area gioco con l’installazione di nuove attrezzature ludiche per bambini di età dai 2 ai 14 anni e il rifacimento della pavimentazione anticaduta. Il giardino della Passerella è soggetto a vincolo monumentale e la riqualificazione è stata autorizzata dalla Soprintendenza. "Il giardino della Passerella è una delle tappe del percorso di riqualificazione degli spazi verdi che proseguirà anche il prossimo anno – dice l’assessore Biagioni – E’ uno dei pochi giardini del centro storico, che anche grazie all’attuale gestore, l’associazione Left Lab, è tornato ad essere frequentato da bambini e famiglie. L’idea è che per il futuro i luoghi verdi dovranno essere curati e gestiti con la compartecipazione dei cittadini". Ad inizio 2025 è previsto l’avvio della riqualificazione dei giardini di Sant’Orsola, mentre presto partirà quella del giardino di via dei Gobbi, mentre sono attesi per il 2025 i lavori di sistemazione di altre aree, quali in via Papa Giovanni XXIII, l’illuminazione di aree di sgambatura cani in via Borgonuovo, via Corridoni e via Malfante, per un investimento comunale di 208 mila euro. Assommano a 220mila euro gli investimenti già effettuati in giardini, aree gioco e fitness e nei playground in via Traversa Cellerese a La Querce, viale Montegrappa a Mezzana, Pratocchio a Vergaio, via Fonda a Figline, ex Ippodromo e Iqbal di via Firenze. Sono in corso gli interventi ai giardini in via Ferraris, via Ostia e via Turchia, in collaborazione con Decathlon e l’associazione Pallamano A ruota libera, per 196mila euro.

Sara Bessi