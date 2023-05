"Resti del pesce dentro la campana del vetro e qui arrivano i topi"

La campana del vetro trasformata in una pattumiera con resti di cibo e soprattutto di pesce che attirano topi, insetti e blatte. Tutto intorno spuntano materassi ma anche lavatrici, scarti di lavorazioni, sedie rotte, sacchi della spazzatura con dentro ogni genere di rifiuto. E’ quello che accade intorno alla campana del vetro in via don Tazzoli, nella zona di San Paolo, dove da mesi i residenti sono alle prese con la sporcizia che si accumula sul marciapiede.

"Nessuno che venga a vedere quello che succede qui – attacca Nicola Soldano del vicino Caffè Verona – Siamo stufi di vivere in questa sporcizia. La campana del vetro è stata scambiata per un cassonetto qualsiasi e tutto intorno per un’area destinata a discarica. Viviamo in mezzo ai topi, è una cosa vergognosa. Purtroppo, qualche volta la spazzatura viene portata via ma dopo poco rispunta no mucchi di rifiuti di ogni genere. E nessuno mai che venga a fare una bella disinfestazione. C’è un odore cattivo tutto intorno che non ci lascia pace. Non è possibile vivere in queste condizioni igienico-sanitarie".

Soldano mostra la spazzatura che ieri si era accumulata ai piedi della campana del vetro. L’odore era nauseabondo in quanto all’interno vengono gettati i resti del pesce o di altri generi alimentari che, restando per giorni lì dentro, mandano un cattivo odore".

Non è la prima volta che nella zona di Chinatown succedono abbandoni selvaggi. Purtroppo, le campane del vetro – uniche rimaste sulle strade – diventano dei raccoglitori di sudicio di persone che vi gettano dentro qualsiasi rifiuto.

"Ci sarebbe bisogno che qualcuno venisse a dare una bella ripulita e che le persone che buttano la roba in questa maniera incontrollata venissero multate", conclude Soldano.

L.N.