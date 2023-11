Prato, finito il restauro della scultura di Moore

Prato, 23 novembre 2023 - "Forma squadrata con taglio" (Square Form with Cut), la scultura in marmo bianco realizzata da Henry Moore e installata in Piazza San Marco nel 1974, torna a nuova vita. L'opera dell'artista inglese, fra tra i massimi esponenti dell’arte del Novecento, ha subito un intervento conservativo, avviato il 28 agosto e appena terminato. Il lavoro è stata svolto da Laura Conca Restauri e finanziato da un'erogazione liberale da parte di una privata cittadina. La scultura tornerà ad essere visibile libera dai ponteggi nella mattinata di domani, venerdì 24 novembre.

Considerata uno dei massimi esempi di scultura contemporanea presenti in Italia, l’opera di Moore, nota in tutto il mondo, è diventata nel tempo uno dei simboli di Prato. La collocazione all’aperto determina però la costante esposizione agli agenti atmosferici e inquinanti, e comporta la necessità di intervenire periodicamente per monitorare lo “stato di salute” dell’opera. Che adesso è tornata all’originale splendore, in tempo per poter festeggiare - nel 2024 – il cinquantesimo anniversario dalla sua collocazione a Prato, al centro di Piazza San Marco.