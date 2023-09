Residenti, domiciliati e società. Regole diverse per ogni categoria

I cittadini residenti o domiciliati nelle aree Ztl A e B, oppure nella Ztc, si tratta della zona a traffico controllato che si estende per un raggio massimo di un chilometro partendo da piazza del Comune, possono richiedere permessi per la sosta. L’ordinanza del 3 luglio disciplina la zona a traffico controllato e regolamenta la sosta a pagamento o con permesso. L’elenco delle strade è pubblicato sul sito del Comune di Prato. I residenti possono richiedere i permessi di accesso e sosta nelle relative zone con validità di un anno o 2 anni a scelta; per domiciliati i tagliandi valgono soltanto un anno. Il costo è di 15 euro (un anno) che diventano 30 per due. I domiciliati invece pagano 80 euro l’anno. In caso di auto intestate a società o aziende i costi variano a seconda della tipologia di permesso e della categoria.

Il pagamento può essere effettuato agli sportelli Consiag con bancomat, contanti o carta di credito, oppure al T-Serve.

In caso di cambio targa viene rilasciato un nuovo permesso senza ulteriori spese.