Referedum 12 Giugno Voto a domicilio per le quarantene

Referendum 12 giugno: come fare in caso di quarantena o positività al Covid, a Carmignano? E’ prevista l’istituzione di seggi speciali, con personale delle Usca dell’Asl, per la raccolta a domicilio del voto. Le richieste dovranno essere presentate in tempo utile per gestire il servizio. Per fare richiesta: chiamare 055 8750241 o via e-mail anagrafe@comune.carmignano.po.it. L’ufficio elettorale resterà aperto, senza appuntamento, da martedì 7 a venerdì 10 dalle 14 alle 17; sabato 11 dalle 9 alle 18 e domenica 12 dalle 7 alle 23.