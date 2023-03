Record di vittorie Il meccanico di Prato è campione in tv

E’ Mirko Castrucci, “il meccanico di Prato” il campione in carica del game show "Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo", ad aver battuto il record di permanenza conquistando, per la prima volta nella storia del programma, 11 vittorie consecutive. Lo show, condotto da Gabriele Corsi, è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25 sul Nove ed è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Mirko, il campione in carica per tutta la scorsa settimana è un meccanico, suona il basso ed è appassionato di corsa in montagna. Sposato con Katia da cinque anni è papà di un bimbo di nome Santiago (era in attesa del piccolo durante le registrazioni del programma). Possiede 180 vinili ed ha una forte passione per la musica, passione che gli è stata trasmessa dai suoi genitori. Inoltre, in officina non fa che ascoltare musica ed è per questo che Gabriele Corsi lo definisce "il nostro meccanico che con un cacciavite in mano aggiusta i testi delle canzoni".

Mirko ha suscitato subito la simpatia del pubblico e si è portato a casa a oggi un montepremi in 27mila euro in gettoni d’oro raggiungendo così il record di montepremi stabilito la scorsa stagione da Virgina Dioletta durante tutta la sua permanenza (in ogni puntata, c’è un premio di 5.000 euro in gettoni d’oro in palio).

In ogni puntata del format dal successo internazionale, apprezzato da pubblico e critica, i concorrenti, microfono alla mano e supportati da un’orchestra dal vivo si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, facendo attenzione a non dimenticarne il testo. Lo show mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop, in un Karaoke che coinvolge tutti pubblico in studio e a casa. Il format è una hit del catalogo Banijay, un successo che è stato adattato in più di 25 paesi in tutto il mondo, tra cui la Francia dove, come in Italia, va in onda quotidianamente da più di 15 anni con ottimi risultati. Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo è il programma nella fascia di access di Nove che ha battuto tutti i record di ascolto.

Gli episodi del programma sono disponibili in streaming su discovery+.