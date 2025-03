Real Dumanez ok, bene il Panchester United nella serie C di calcio a 7 del campionato Msp

Proseguono le sfide in serie C di calcio a 7 del campionato promosso dall’Msp, dove si registra subito la vittoria del Prato Ecologia, che ha superato il Bogotà con un netto 6-3 a Mezzana. Il Real Baugiano ha dominato l’Fgm con un perentorio 6-0 mentre l’Invictus si è imposto per 3-1 sui Ragazzi del Vivaio. A Mezzana, il Cantera Max Fc ha avuto la meglio sul Rocca Calcio con un 4-2 convincente. Il Panchester United ha conquistato una vittoria di misura sulla Nuova San Giorgio, imponendosi per 3-2 mentre lo Sbancatore ha battuto il Real Dumanez per 3-2.

Il Real Dumanez si conferma in vetta alla classifica con 36 punti. Alle sue spalle, l’Invictus segue con 29 punti, mentre la Nuova San Giorgio con 28 punti si conferma squadra solida. A centro classifica, l’Fgm si attesta a quota 19 punti, seguito dal Real Baugiano con 17 punti. Panchester United, il Rocca Calcio e lo Sbancatore a 16 punti. Più in basso, il Prato Ecologia con 15 punti cerca di allontanarsi dai bassifondi, mentre chiudono la classifica il Cantera Max FC, il Bogotà e i Ragazzi del Vivaio.