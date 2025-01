Rassegna per i piccoli al teatro di Comeana. Sul palco c’è la Befana

L’Epifania porta quest’anno in dono una fresca rassegna teatrale dedicata ai più piccoli: "I bambini per i bambini" e inizierà il prossimo 6 gennaio.

Lunedì alle 15.30 al teatro parrocchiale di Comeana anteprima con "Arriva la Befana" a cura dell’associazione Il Chiodo Fisso che incontrerà i bambini per simpatici omaggi dolci.

A seguire, intorno alle 16.15, andrà in scena la compagnia fiorentina de "I Pupi di Stac" con "I tre doni del vento tramontano" per la regia di Laura Poli.

Parte dei ricavi degli incassi sarà devoluta al restauro del teatro di Comeana. Prenotazione posti tramite WhatsApp al numero 349 2661239.

La rassegna per bambini, organizzata in collaborazione con il Comune, proseguirà poi tutto il mese con il 12 "Cronache da Arendelle e non solo" per la regia di Barnaba Guerri, il 19 con la compagnia SottoSopra e "Super Mario" sempre di Guerri e chiuderà il 26 con Microband che presenterà "Duel (The best of)" di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio.