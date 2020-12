Prato 22 dicembre 2020 - Ieri pomeriggio, alle ore 15.30 circa, un equipaggio delle volanti interveniva in piazza Duomo, su richiesta di un quindicenne italiano residente a Prato che, in compagna della madre, aveva riconosciuto in strada due ragazzi resisi autori, circa un’ora prima, di un tentativo di rapina a suo danno, avvenuto su un treno regionale giunto in città, alla stazione di Porta al Serraglio. In particolare il quindicenne, mentre si trovava sul convoglio, era stato avvicinato dei due giovani, che avevano minacciato di picchiarlo se non avesse consegnato loro il portafogli. Il quindicenne allertava il capotreno, riuscendo ad evitare la rapina, anche se alla sua discesa a Prato dal convoglio veniva colpito con un calcio alla schiena da uno dei due giovani, che poi si allontanavano verso il centro città.

Successivamente, il quindicenne riconosceva in piazza Duomo i due protagonisti della vicenda, facendo intervenire personale della polizia di Stato che identificava gli stessi per due sedicenni residenti in provincia di Pistoia, rispettivamente un italiano ed un moldavo regolarmente soggiornante, entrambi minorenni annoveranti precedenti di polizia, denunciando ambedue in stato di libertà per il reato di tentata rapina, quindi riaffidandoli ai propri genitori, fatti giungere nel frattempo negli uffici di polizia.