Prato, rapina e aggressione con una mazza da baseball: arrestato un 22enne

Prato, 8 agosto 2022 - Violenza e rapina in strada a Prato . Nel pomeriggio del 6 agosto, un cittadino di nazionalità cinese è stato preso a bastonate alla testa e rapinato da un uomo di nazionalità nigeriana di 22 anni . A difesa dell'uomo cinese sono intervenuti suoi connazionali che hanno accerchiato l'africano e lo hanno malmenato. Provvidenziale è stato l'intervento delle volanti della polizia che hanno fermato l'episodio di violenza e arrestato il giovane. La violenza è avvenuta in via Pistoiese, nella 'Chinatown' di Prato.

La polizia ha sequestrato sul posto una mazza da baseball e uno sfollagenti in metallo . Dalle ricostruzioni effettuate risulta che il nigeriano ha rapinato il cittadino cinese colpendolo con un bastone. Nella circostanza un conoscente, un altro orientale, ha chiamato la polizia.

L'aggressore ha tentato la fuga interrotta da un gruppo di cinesi che lo hanno bloccato iniziando a colpirlo. La polizia ha arrestato il 22enne per rapina, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario dell'obbligo di firma. Il cinese rapinato è stato curato al pronto soccorso per le tumefazioni al capo causate dalle bastonate.