Raimondi regala speranza

PRATO : Lo Conte, Fazzini, Del Greco, Cellini, Moreno, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini, Sosa, Giannattasio. All.: Bearzi.

OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA: Fabricio, Di Giorno, Mereu, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Canale, Ruggiero, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All.: Margini.

Arbitri: Lattanzi di Collegno e Rasia di Bassano del Grappa; crono Rudaj di Pistoia.

MARCATORI: st 9’15’’ Raimondi (P).

Preziosissimo successo del Prato Calcio a 5 in chiave salvezza. I biancazzurri al Pala Kobilica battono la seconda della classe Olimpia Regium Reggio Emilia e lasciano l’ultimo posto in classifica, balzando momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Bel colpo per gli uomini di Andrea Bearzi, che alla vigilia non godevano certo dei favori del pronostico contro un avversario che in precedenza aveva perso solo tre gare. A decidere il confronto, che si è concluso sull’1-0, risultato davvero raro per il futsal, è stato Raimondi che a metà della ripresa ha infilato il portiere avversario con un tiro da fuori. Poi generosamente Cellini e compagni si sono difesi strenuamente e hanno portato a casa un risultato fondamentale per il finale di stagione. Alla conclusione della regular season mancano infatti solo due giornate, che verranno disputate ad aprile. Ora infatti il campionato va ad un doppio turno di sosta. Quindi il 6 aprile il Prato Calcio a 5 andrà a giocare lo scontro diretto in casa del Real Fabrica e chiuderà il 13 aprile in casa contro la Dozzese. Questi sono stati gli altri risultati della ventesima giornata: History Roma-Real Fabrica 3-2, Atlante Grosseto-Kappabi Potenza Picena 4-4, Buldog Lucrezia-Dozzese 5-4, Bologna 1909-Russi 2-1. E questa è la classifica del girone B della serie A2 maschile: Futsal Ternana 47 punti; OR Reggio Emilia 36; Bologna 1909 33; Dozzese 31; Kappabi Potenza Picena 28; Russi 23; History Roma 20; Buldog Lucrezia 19; Prato Calcio a 5 17; Real Fabrica 16; Atlante Grosseto 15.

E a proposito del Prato Calcio a 5 ricordiamo che questo weekend è stata la formazione femminile ad osservare il turno di sosta. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio, anch’esse alle prese con una classifica pericolosa (sono ultime nel girone B) torneranno in campo domenica prossima in trasferta per giocare lo scontro diretto contro il Real Gryphus.

Massimiliano Martini