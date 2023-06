Radio Bruno Omnia Festival Talent Show, 12 Artisti in Semifinale + Musica al Colibrì

Centinaia di richieste di partecipazione, 36 selezionati, sei affollatissime eliminatorie e infine eccoli, i 12 artistigruppi che stasera e domani si contenderanno l’accesso alla finalissima del Radio Bruno Omnia Festival Talent Show, concorso per emergenti in programma all’Omnia Center a ingresso libero. A darsi battaglia oggi alle 21 saranno le band Sweet Child e Crossroads, i vocalist Trama Blu e Carolina Remo, il duo comico Marco e Daniele e l’ensemble di danza Diablo Latino. Seconda semifinale domani fra i vocalist Alessia Russo, SunyMao e Jerson Jil Jaei. Per il capitolo musica in gara anche The Friendly Robot e Le Comete. Per la danza Ideal Ballet. Ogni partecipante avrà a disposizione 25 minuti. Alla finalissima, in programma venerdì accederanno i primi tre classificati di ogni semifinale. A stilare la classifica sarà il pubblico, durante le serate (con l’applausometro) e sulle pagine social di Omnia Center. Per la finalissima al voto del pubblico, si aggiungerà quello di una giuria qualificata. In palio per i vincitori biglietti gratuiti per spettacoli, interviste su Radio Bruno Toscana e Tv Prato.

Music dal vivo stasera anche al Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi di Narnali, nei giardini di via Pasubio, punto di incontro e svago per generazioni diverse, sempre a ingresso libero. Oggi è il turno dell’Alchemical jam session, una jam session totalmente libera basata sulla fusione di influenze musicali diverse. Unica regola, nessuna cover. Domani alle 20.30 aperitivo astrologico fra tarocchi e costellazioni familiari, venerdì serata juke-box e domenica concerto dei cori, il saggio di fine anno della scuola di musica diretta da Valentina Lapio, sul palco giovani musicisti dai 6 ai 16 anni.