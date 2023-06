Questa sera al Castello dell'Imperatore, "Le Otto Montagne" con Luca Marinelli e Alessandro Borghi

Questa sera alle 21.45 al Castello dell’Imperatore Venerdì 30, "Le otto montagne", adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, premio della giuria al Festival di Cannes e vincitore di ben quattro David di Donatello, tra i quali quello per il miglior film. Protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Doppia proposta questa sera al cinema all’Eden con "Elemental" ed "Indiana Jones e il quadrante del destino", entrambi alle 21. Al Pecci Falcon Lake, alle 17.15 in versione italiana e alle 19.15 in versione originale con sottotitoli; alle 21.15 Bussano alla porta in versione originale con sottotitoli.