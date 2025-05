Puppe a pera. La versione tributo di Jamax

Indimenticabile Puppe a pera, indimenticabile Francesco Nuti. A pochi giorni dalla data di nascita di Cecco, il 16 maggio, la mitica canzone di Madonna che silenzio c’è stasera è uscita su tutte le principali piattaforme digitali nella versione ri-arrangiata dal cantautore pratese Fabio Giuliani, in arte Jamax. Il nuovo singolo è prodotto da Pio Stefanini per Music Valley Records. Francesco Nuti è stato uno degli idoli di Jamax già dalla sua infanzia. Sin dai primi concerti con il gruppo Toscani Classici, all’inizio degli anni 2000, la canzone Puppa a pera veniva cantata alla fine dei concerti per rendere omaggio al grande artista. "Dopo la scomparsa di Cecco - spiega Jamax – io ed alcuni miei amici creammo uno spettacolo in omaggio all’attore toscano, così decisi di riarriangiare questa canzone capolavoro. E come diceva sempre Nuti: adesso voglio cantarvi una canzone d’amore". Madonna che silenzio c’è stasera / Puppe a pera è il primo singolo inciso da Francesco Nuti e pubblicato dalla Lupus nel 1982 in formato 45 giri. Madonna che silenzio c’è stasera è stata scritta sia per il testo che per la musica da Giovanni Nuti, fratello dell’attore, mentre Puppe a pera è scritta da Giovanni Nuti per la musica e dallo stesso Nuti con Rodolfo Betti per il testo. Puppe a pera verrà poi reincisa in una nuova versione nel 1988 nel singolo Puppe a pera / Giulia, ed inserita nella colonna sonora del film Caruso Pascoski di padre polacco. Adesso questa nuova versione del cantautore pratese, che vanta un curriculum di tutto rispetto.

Jamax con il suo gruppo Parole del Profeta ha vinto Arezzo wave (il primo gruppo hip hop a conquistare il festival), ha scritto e interpretato con Cristiano Malgioglio Notte perfetta, ha firmato varie colonne sonore, come quella per Non ci resta che ridere di Alessandro Paci, Uno strano weekend al mare di Alessandro Ingrà, e Dio è in pausa pranzo di Michele Coppini. Nel 2021 inizia a lavorare al suo primo album da solista con la produzione dell’amico Stefano Simmaco dal titolo Cosa vuoi fare da piccolo? Nel 2022 ha vinto il festival per cantautori Palco d’autore con il brano Per sempre tuo figlio. Negli ultimi due anni ha aperto i concerti di Meganoidi, ArtieFive, Morgan, Effe Emme Project, Frankie Hi Energy, Dargen D’Amico.