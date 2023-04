Pugni e calci ai passanti per rapinarli Picchiato anche un ragazzo pratese

Anche un pratese di 18 anni è finito nel mirino del terzetto di giovani banditi che nella notte tra sabato e domenica, a Firenze, hanno spaziato tra centro e lungarno prendendo di mira soggetti da rapinare a mani nude, spintoni, calci e pugni. Almeno due gli episodi denunciati e da ascrivere agli stessi malviventi. Le descrizioni fatte dalle vittime sono straordinariamente coincidenti: i tre balordi erano giovani, avranno tra i 20 e i 25 anni, uno era vestito di scuro, uno aveva una felpa rossa, il terzo grigia. Sulle tracce del terzetto c’è la polizia.

L’episodio più cruento è avvenuto intorno all1’50 sul lungarno Diaz, all’altezza di Piazza Mentana. Due le persone assalite a pugni e calci: si tratta di giovani turisti statunitensi di 21 e 22 anni. La banda ha avvicinato i due americani quasi senza dar loro il tempo di rendersi conto di che cosa stesse accadendo. Botte, calci, pugni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, anche con l’aiuto di testimonianze di passanti, i tre sarebbero riusciti a rapinare uno dei due, portandogli via un I-phone, mentre all’altro non hanno portato via nulla.

I due americani, quanto possibile, hanno provato reagire, tanto che a un certo punto i tre balordi hanno pensato di fuggire. Nel frattempo, però, le due vittime hanno incassato diversi colpi, riportando anche ferite e graffi. Un testimone ha notato la scena da distanza: alla polizia ha riferito che il terzetto si sarebbe diretto contro i due turisti sul lungarno, colpendoli subito.

Lo stesso terzetto ha agito nell’identico modo circa mezz’ora prima, intorno all’1.20 in via de’ Neri. Vittima, in questo caso, un ragazzo di Prato del 2005, che in quel momento era da solo. I tre lo hanno minacciato, accerchiato e spinto contro un portone: volevano i soldi, ma lui ha resistito alle botte. Quando hanno visto arrivare alcuni passanti, i tre hanno mollato la presa e sono scappati. Analoghe le descrizioni degli ‘identikit’ raccolte dagli agenti delle Volanti. Il giovane pratese – rispetto a quanto riferito agli agenti dai turisti americani – ha aggiunto che secondo lui si trattava di tre giovani dell’Est Europa. La polizia ha raccolto le descrizioni degli assalitori: i rapinatori, come detto, avrebbero sui 20-25 anni. Quella sera indossavano abiti di colore diverso, uno portava una felpa rossa con cerniera, l’altro nera, il terzo soggetto grigia.