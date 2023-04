Puggelli, le idee per la scuola Il modello dei campus inglesi e finanziamenti per la De Amicis

Ottenere i finanziamenti per la nuova scuola elementare De Amicis e potenziare la didattica sul modello dei campus anglosassoni. La lista di centrosinistra "Poggio, Insieme!" a sostegno di Francesco Puggelli per le amministrative del 14 e 15 maggio, ha un ricco pacchetto di proposte che spaziano da novità sino alla conferma di quanto già intrapreso: "Continueremo a sostenere tutti quei progetti in vigore come il Pedibus, il pre e il post scuola – dice Francesca Banchini, insegnante e candidata al consiglio – implementando ed estendendo anche ai ragazzi delle medie il supporto nel dopo scuola, ma abbiamo una progettualità precisa per questo quinquennio con due obiettivi primari: ottenere i finanziamenti per la nuova scuola De Amicis e potenziare il progetto Dada (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) già avviato con l’istituto Mazzei. Si tratta dell’ammodernamento di spazi e logistica per innovare la didattica sull’esempio dei campus anglosassoni". Da potenziare, secondo il programma elettorale, gli spazi di educazione fisica e per i giochi didattici all’esterno dei plessi delle scuole Lorenzo il Magnifico, Filippo Mazzei (atletica) e De Amicis, installando apposite strutture. "Potenzieremo – conclude la Banchini - l’educazione alla legalità, all’educazione civica, alle lingue straniere e una novità che mi sta particolarmente a cuore è il festival della letteratura per bambini e ragazzi per coinvolgere giovani da più parti della Toscana con attività legate al mondo della scrittura". Poi c’è l’aiuto economico vero e proprio alle famiglie: "Conosco famiglie – dice Sara Sostegni, collaboratrice scolastica e anche lei candidata - che hanno avuto difficoltà a mandare i figli in gita per la spesa che comportava. A Poggio non mancano i contributi per sostenere le famiglie in difficoltà ma, per i prossimi anni, vorremmo far rientrare anche il trasporto scolastico ad esempio con un pacchetto a tariffazione agevolata per le uscite didattiche delle scuole primarie. E a proposito di convenzione rinnoveremo quella già in essere con Effetà, associazione della Caritas, per l’aiuto nei compiti degli studenti delle elementari e medie". La scuola del domani, vista dal candidato Puggelli "sarà sempre più di qualità, inclusiva, innovativa, aperta, capace di far emergere le potenzialità di ciascuno".