Puggelli all’attacco sulla piazza: "Parere legale favorevole ai lavori"

Il dibattito politico su piazza XX Settembre continua ad infiammarsi. "Ma il confronto pubblico fra maggioranza ed opposizione sui lavori non ci sarà". A rivelarlo è Francesco Puggelli, capogruppo di "Poggio, Insieme!". Dopo il no al dibattito da parte di Palandri, che lo ritiene inutile visto che i lavori stanno per ripartire, l’opposizione non ci sta. "Il sindaco si rifiuta di avere un confronto perchè altrimenti dovrebbe rivelare di avere speso 6mila euro pubblici per una consulenza legale sul progetto di piazza XX Settembre", attacca Puggelli nella conferenza stampa che ha tenuto ieri con i consiglieri Paola Vettori, Gianluca Pucci e Yohannes Tasselli. "Ora, per tempi tecnici, non possiamo fare l’assemblea alle Scuderie Medicee", aggiunge spiegando perché il dibattito è stato annullato. Puggelli ha reso pubblico il parere legale richiesto il 18 settembre dall’ amministrazione Palandri sul progetto della piazza. Il parere è stato richiesto, si legge sul documento, "alla luce della comunicazione della Provincia con la quale veniva espresso parere negativo sulla modifica della viabilità (...). In particolare è richiesto parere in ordine all’opportunità, alla luce anche delle proroghe richieste dall’appaltatore incaricato, di disporre la sospensionerevocare parzialmente l’affidamento delle opere". "Abbiamo avuto l’accesso a questo documento – aggiunge Vettori – il 23 novembre e abbiamo deciso di renderlo pubblico, visto che il sindaco non lo ha mai menzionato, nemmeno durante le interrogazioni in consiglio e fa chiarezza su tutta la vicenda". Nel documento è citata la conferenza di servizi indetta dalla precedente giunta il 3 giugno 2021 per l’ acquisizione dei nulla-osta, dei titoli e degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento sulla piazza. "Tale conferenza – continua Puggelli – in data 4 dicembre 2021 era stata approvata dal responsabile dell’ufficio tecnico e l’esito positivo era stato trasmesso a Soprintendenza, Regione e Provincia, senza che arrivasse alcuna contestazione. Nella conferenza venivano sottolineate le criticità della viabilità, ma veniva sottoscritto anche che la viabilità e il progetto della piazza sono aspetti indipendenti e che possono essere approfonditi e rimodulati anche a lavori eseguiti". Intanto l’amministrazione ha fatto sapere che il direttore dei lavori il 22 novembre ha firmato il verbale di ripresa del cantiere. "I lavori, se non fossero stati interrotti, sarebbero terminati l’8 settembre – conclude Puggelli – e i poggesi avrebbero avuto la piazza illuminata per Natale".

Caterina Cappellini