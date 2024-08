Pucci, festa nel santuario di Poggiole

Trekking in collina, musica, sfilate, tornei: ce n’è per tutti i gusti a Poggiole il fine settimana del 7 e 8 settembre per "Poggiole in festa", una due giorni in cui la frazione che sovrasta Mercatale di Vernio si metterà in mostra e offrirà divertimento a cittadini e visitatori.

L’evento è organizzato dal Gruppo Feste Poggiole in occasione della festa di Sant’ Antonio Maria Pucci, a cui è dedicato il santuario di Poggiole, località in cui è nato nel 1819. Il santo era molto amato e detto anche ’curatino di Viareggio’, luogo dove prestò servizio a lungo (morto nel 1892, fu canonizzato nel 1962).

Il weekend si aprirà sabato alle 16 col torneo di calciobalilla, a cui seguirà un’apericena (su prenotazione) accompagnata dal piano bar di Andrea.B. Alle 21.30 si terrà la sfilata di moda in collaborazione col negozio di abbigliamento "La Ce", a cui seguirà il set del dj Bubu e un fine serata con i cocktail.

La domenica mattina è dedicata ai camminatori, con un’escursione di 7 chilometri e 350 metri di dislivello. Il ritrovo è alle 10 davanti al santuario e la camminata farà un anello da Poggiole a Cavarzano. Il percorso, segnalato, è semplice e adatto alle famiglie, il tempo di percorrenza previsto è di 2 ore, a Cavarzano ci sarà un punto ristoro.

Al rientro, alle 13, pranzo con tortelli caserecci (su prenotazione), a cui seguirà il torneo di Burraco (anche questo su prenotazione entro il 5 settembre). L’iscrizione al torneo, con giudice amatoriale, che si svolgerà con 3 turni Mitchell e 1 turno Danese, ha un costo di 5 euro. Dopo le premiazioni, un piccolo rinfresco. Per informazioni e prenotazioni: Silvia, 338 3002324 e Rita, 333 7395437.