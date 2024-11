Publiacqua, confronto con i cittadini: "Qui per dare risposte e ascoltare"

Lo aveva promesso durante l’assemblea con i cittadini e lunedì 4 novembre dalle 18,30 fino alle 20 il presidente di Publiacqua, Nicola Perini, insieme al sindaco Simone Calamai, sarà in municipio a Montemurlo (piazza della Repubblica) per ricevere i cittadini, raccogliere istanze e segnalazioni riguardo ai problemi connessi alla gestione delle acque, dalle caditoie, alle fognature ai problemi di drenaggio delle acque meteoriche.

La proposta fu lanciata meno di un mese fa, il 9 ottobre, durante l’assemblea pubblica ad Oste, per affrontare il tema del rischio idrogeologico del territorio post alluvione. In quell’occasione Perini, rispondendo ad alcune segnalazioni dei cittadini presenti all’assemblea, aveva annunciato la propria presenza a Montemurlo ogni primo lunedì del mese per rispondere in maniera precisa e puntuale alle varie richieste. Per parlare con il presidente Perini e Calamai non occorre prendere appuntamento, le persone saranno ricevute in ordine di arrivo nell’ufficio del sindaco.

"L’impegno del presidente Perini e il mio è quello di ascoltare e ricevere tutti i cittadini che hanno bisogno di chiarimenti su questioni private o segnalazioni circa problematica varie di interesse pubblico - dice Simone Calamai - Il Comune di Montemurlo, in stretta collaborazione con gli altri enti coinvolti nella gestione del territorio, è impegnato per trovare soluzioni definitive che possano garantire la sicurezza dei cittadini e la loro tranquillità. L’apporto, le idee e le segnalazioni sono molto importanti e quindi l’invito è quello a partecipare". Anche per Perini, presidente di Publiacqua rilancia l’obiettivo comune: "Ogni primo lunedì del mese sarò a Montemurlo per confrontarmi con i cittadini, raccoglierne le istanze e dare loro conto degli interventi realizzati".

Sempre in tema di alluvione Fratelli d’Italia ha presentato due interrogazioni: "Domenica 8 settembre 2024, il nostro territorio ha subito nuovamente gravi danni a causa di un ulteriore evento alluvionale. Il fosso Funandola necessita di costante manutenzione, chiediamo che il Comune indichi quali sono gli interventi previsti". E ancora il capogruppo di Fratelli d’Italia Montemurlo Antonio Matteo Meoni, interroga il sindaco "per conoscere quali siano stati gli interventi messi in atto negli ultimi dieci anni in base al Documento operativo per la difesa del suolo previsto dalla Regione".

