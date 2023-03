Pronto soccorso, il circolo vizioso Nessun medico vuole venire qui

Mentre la Regione prova a velocizzare le procedure di presa in carico, gestione e reperimento dei letti nei pronto soccorso puntando su specifici incarichi affidati a personale infermieristico ad alta specializzazione, il problema della fuga dei medici sembra non trovare soluzione. Anzi, le cose vanno peggiorando. Se nelle prossime settimane ci saranno tre addii di dottori, altrettanto non si può dire dei nuovi arrivi. Molte speranze di Asl, Regione e direzione ospedaliera erano affidate al concorso toscano per l’assunzione di 60 medici dell’emergenza. Purtroppo, però, nessuno di loro ha accettato l’assunzione nel pronto soccorso di Prato, non dando così respiro a un personale medico ormai ridotto all’osso e sempre più sotto pressione. I motivi di una simile scelta da parte dei medici che hanno vinto il concorso della Regione vanno riscontrati in vari fattori che ormai hanno reso il pronto soccorso di Prato una sorta di spauracchio. La quota di accessi impropri, spesso pari al 30%, crea una situazione di pressione all’organico difficilmente gestibile sul lungo periodo. Per non parlare della presenza di un presidio sanitario ospedaliero nato piccolo e per intensità di cura, senza però che sul territorio ci fossero strutture intermedie in grado di dare risposta ai casi...