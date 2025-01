Pronti, via: ecco i saldi. Sconti: si parte sabato 138 euro a testa di spesa

Per i saldi invernali la spesa media pro capite sarà intorno ai 138 euro, mentre per i nuclei familiari la cifra sale a 307 euro. Sono i dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio, per fotografare l’arrivo del periodo degli sconti.

Un ruolo centrale lo giocheranno anche le temperature: in un inverno più freddo dei precedenti, l’occasione per acquistare capi più pesanti e di qualità a prezzi ribassati sarà l’attrattiva principale.

"I saldi - commenta Federmoda Confcommercio - rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di moltissime famiglie alla ricerca dell’affare, e di stranieri che amano i nostri prodotti. Il 2025 si presenta come un anno che sarà caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva e razionale".

Sono cinque, precisa Federmoda, le regole che i consumatori dovrebbero seguire per un corretto acquisto degli articoli in questo periodo.

La prima riguarda i cambi: "La possibilità di cambiare il capo dopo che si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezione del commerciante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso, per il negoziante scatta l’obbligo della riparazione o sostituzione. Se questo non fosse possibile, deve provvedere alla restituzione del prezzo".

Il secondo concerne la prova dei capi: "Non c’è obbligo, essendo rimessa alla discrezionalità di chi acquista e di chi vende". Quanto ai pagamenti, ricorda Federmoda "le carte di credito devono sempre essere accettate dal negoziante, senza eccezioni". Rispetto ai prodotti in vendita, si precisa, "i capi messi a saldo devono avere carattere stagionale o di moda, ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo".

Infine, l’indicazione del prezzo: "Il commerciante deve mostrare il prezzo normale di vendita del prodotto, lo sconto e generalmente, il prezzo finale".

Che saldi siano quindi: gli sconti di stagione partono sabato 4 gennaio in Toscana. E c’è attesa per capire come andranno quest’anno le vendite promozionali. La Toscana, a livello di date, è allineata alle altre regioni: solo in Valle d’Aosta i saldi partono oggi. Secondo una indagine condotta da Ipsos per Confesercenti quasi un consumatore su due, il 46%, ha già deciso di acquistare almeno un prodotto e un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare. Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: in media si spenderanno circa 218 euro a famiglia, con una media più alta nel centro italia (262 euro) e tra gli over34 (quasi 239 euro).