"Programmi aderenti alle esigenze reali"

"Nell’ambito del progetto ‘Metti in moto!’ il gruppo degli ‘Amici del Marconi’ ha organizzato intanto queste prime visite a sei aziende; altre, più incentrate sull’elettronica, verranno programmate fra qualche settimana". A farlo sapere è Massimo Becheri, coordinatore del gruppo meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord. "Con queste visite continua l’ottimo rapporto con l’istituto Marconi, con il quale poche settimane fa abbiamo avuto contatti sul tema dei programmi per l’indirizzo ‘Industria e artigianato per il Made in Italy’, così da metterli in linea con le esigenze delle imprese – conclude Becheri – . Ma la collaborazione ha altre concretizzazioni: donazioni di materiali e macchinari, docenze, attività di laboratorio".