Programma europeo EloGe, il Comune di Prato premiato

Prato, 10 marzo 2025 - Il Comune di Prato è stato premiato per essersi distinto per trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione pubblica dal programma EloGe - European Label of Governance Excellence - del Consiglio d'Europa. Il riconoscimento è stato ritirato dalla sindaca Ilaria Bugetti venerdì scorso, 7 marzo, a Gorizia, nell’Aula Magna dell’Università di Trieste - Polo di Gorizia. La buona governance democratica è testata su 12 principi: partecipazione democratica; diritti umani; stato di diritto; etica pubblica; responsabilità; apertura e trasparenza; amministrazione efficiente, efficace e sana; leadership, capacità e competenze; reattività; gestione finanziaria ed economica sana; sostenibilità e orientamento a lungo termine; apertura al cambiamento e all'innovazione. “E’ un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare i servizi in un’ottica di prossimità, di partecipazione e di trasparenza. – ha commentato la sindaca Bugetti – Non ci deve bastare. Deve essere un’ulteriore spinta a potenziare questa impostazione e questa direzione. ELoGE è anche un'occasione per riflettere sulle proprie azioni amministrative, confrontarsi con altre realtà e adottare soluzioni innovative per servire al meglio la cittadinanza”.

ELoGE 2024 è un progetto realizzato da AICCRE con il sostegno del Centre of Expertise for Multilevel Governance presso il Consiglio delle Autorità locali e Regionali del Consiglio. Il percorso è stato implementato grazie alla stretta collaborazione con ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia). Fino alla precedente edizione erano ben 22 i Paesi facenti parte del Consiglio d’Europa nei quali il programma veniva attuato, oltre 50 i Comuni italiani. Il programma ELoGE Italia 2024 ha poi visto una partecipazione straordinaria: 144 Comuni iscritti di 17 Regioni, di cui 68 ammessi alla fase finale del percorso di valutazione. Nel complesso, sono stati raccolti 15.250 questionari, suddivisi tra cittadinanza (11.275), dipendenti comunali (3.098) e amministratori ed amministratrici (877), a testimonianza di un ampio coinvolgimento e trasparenza.

Il Comune di Prato ha aderito nel settembre 2024 al percorso di EloGE, scelta condivisa anche con la Commissione consiliare 1. Il percorso per arrivare al riconoscimento era suddiviso da più tappe: autovalutazione dell’ente comunale, indagini rivolte alla cittadinanza, ai rappresentanti eletti e ai funzionari comunali per valutare la posizione dei comuni rispetto ai 12 principi della buona governance democratica, analisi dei dati raccolti da parte di una piattaforma nazionale di valutazione che valuterà i Comuni partecipanti, assegnazione del marchio ELoGE, valido per un anno, ai Comuni che avranno raggiunto un alto livello di buon governo secondo gli standard del Consiglio d’Europa.