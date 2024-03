Progetti vincenti: Gida investe sulla ricerca

Gida investe sul futuro e sulla ricerca. Ed è l’unica azienda in Toscana ad aver vinto 5 assegni di ricerca sul tema della transizione verde. L’Università di Firenze, nell’ambito del progetto "Giovanisì" della Regione, ha attivato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo e la Coesione, circa 70 nuovi assegni di ricerca, di durata biennale. L’azienda di depurazione delle acque civili ed industriali di Prato, compartecipando con 12mila euro al finanziamento di ciascuno dei 5 assegni per i ricercatori (per un totale di 60mila euro), a partire dal 1° aprile avrà in azienda nuove giovani figure in vari ambiti. "Il successo ricevuto con i progetti è sintomo della bontà del lavoro che portiamo avanti sulla ‘rivoluzione green’ – spiega Alessandro Brogi, presidente di Gida - Siamo contenti di mettere a disposizione le nostre competenze per progetti di ricerca atti a creare le figure di riferimento che dovranno gestire la transizione ecologica". I progetti: "Riirriga" sugli aspetti legislativi e merceologici del riuso circolare di acque reflue trattate a fini irrigui; "Smartodo", studio per caratterizzare e monitorare le emissioni odorigene; "Gida per la transizione verde", ricerca sul riutilizzo di fanghi biologici provenienti dal trattamento di acque di scarico degli impianti; "Adesfur", progetto sul monitoraggio degli ecosistemi urbani e del loro bilancio idrico e di carbonio; "Ecodepur", progetto per ottimizzare processi depurativi e di riciclo delle acque reflue negli impianti di Gida.