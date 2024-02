Progetti di inclusività e legalità

E per gli appassionati del web, della sicurezza e legalità ci sono anche progetti specifici di servizio civile universale varati dal Comune di Prato. I progetti sono due per un totale di 14 posti: "L’inclusività nel web" (6 posti) e "Scuola e Legalità a Prato" (8 posti), entrambi della durata di 12 mesi. Per le schede dei progetti e i requisiti obbligatori per la partecipazione si può consultare il Portale Giovani del Comune oppure il Punto Giovani Europa di piazza Macelli. Officina Giovani in piazza Macelli è aperta dalle 15 alle 19 tutti i giorni, telefono 0574.1836753. Per questi bandi di servizio civile universale è previsto lo stesso orario di servizio e lo stesso trattamento economico delle associazioni. Le domande in tutti i casi si presentano solo on line su https://www.politichegiovanili.gov.it/.

Come si legge anche sul sito dedicato, chi ha fatto già un’esperienza di Servizio Civile Regionale potrà fare domanda anche per un Bando Universale. Viceversa chi proviene da un’esperienza di Bando Nazionale/Universale non potrà più presentare domande di Servizio Civile.