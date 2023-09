"Prodotto di montagna". Le aziende agricole domani a convegno L'associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio organizza un convegno per discutere le opportunità offerte dal "Prodotto di montagna" per le aziende della Val di Bisenzio. Relatori saranno Angela Crescenzi e Daniela Mugnai. Un'occasione per scoprire nuove opportunità di sviluppo.