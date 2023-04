Processioni a Galciana e San Giusto

Galciana si riunisce di nuovo per la tipica processione del Gesù Morto. La partenza è fissata per le 21 presso la chiesa della Visitazione in via Lastruccia; la processione si concluderà con l’arrivo alla parrocchia di San Pietro. Ad aprire la cerimonia ci saranno figuranti a cavallo; saranno presenti i Cavalieri del Santo Sepolcro, i Cavalieri del Sacro Cingolo e i confratelli della Compagnia della Santissima Concezione e della locale Misericordia. A San Giusto, ci sarà la consueta processione della reliquia della Santa Croce. Il ritrovo è alle 21 in chiesa, poi la Compagnia del Santissimo Sacramento e della Santa Croce accompagnerà il suggestivo carro illuminato seguito dalla comunità per le vie della frazione. Il rito della Via Crucis si celebra anche nei recinti del cimitero della Misericordia in via Galcianese con inizio alle 15,30.

A Vaiano, dopo la celebrazione della Via Crucis per le strade del paese, la parrocchie e il gruppo scout, organizzano "Dalle tenebre alla Luce". I fedeli interessati partono a piedi dalla Badia per arrivare all’alba a San Leonardo, toccando le chiese di Sofignano, Savignano, Fabio e Faltugnano. Ad ogni sosta viene proposto un brano del Vangelo accompagnato da una riflessione.Via Crucis anche per le strade di Montepiano dopo nove anni. Alle 21 partenza dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta verso il cimitero con la conclusione in piazza Bartolini.