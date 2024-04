Primo confronto tra candidati. Il tema è la partecipazione. E (quasi) tutti dicono "sì"

Primo confronto pubblico con tutti i candidati a sindaco presenti. L’associazione AttivaPrato ha riunito tutti i candidati a sindaco all’Art Hotel Museo nel segno della partecipazione. Durante l’incontro è stato sottoposto ai candidati un documento di impegno che, se eletti, dovranno tenere in considerazione. Un documento che impegna ad applicare il nuovo regolamento comunale sulla partecipazione dei cittadini, già firmato da diciassette comitati.

Ieri pomeriggio in particolare è stato sottoscritto da Paola Battaglieri per Alternativa Beni Comuni, Ilaria Bugetti per il centrosinistra, Simona Casadei del Partito animalista italiano, Fulvio Castellani per il Partito comunista italiano, Gianni Cenni per il centrodestra (ha però specificato di non essere d’accordo sui referendum abrogativi), Mario Daneri per Prato Merita e Jonathan Targetti per la lista civica Targettopoli. Massimo Nigro (Msi) invece non ha firmato.

L’associazione AttivaPrato ha lavorato in questi ultimi mesi insieme all’associazione Polis e a molti comitati e semplici cittadini per rielaborare il regolamento comunale sulla partecipazione, il cui testo è in questo momento in discussione nella commissione 1. Arriverà in consiglio comunale per l’approvazione entro la settimana prossima. L’incontro si è svolto in un affollato salone dell’Art Hotel Museo, dove il presidente dell’Associazione AttivaPrato, Paolo Sanesi e il consigliere Pasquale Petrella hanno illustrato il documento e spiegato le esigenze di avere strumenti validi per consentire la reale partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come forum e osservatori.

"L’aggiornamento del regolamento comunale, con l’inserimento di nuovi istituti che permettano un dialogo continuo con le istituzioni locali – spiega proprio il presidente di AttivaPrato Sanesi – rappresenta un elemento essenziale orientato a garantire l’ascolto della società civile".

bl