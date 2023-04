Primavera su Rtc Con Schumann e le voci di donne

L’arrivo della primavera si addice alla musica di Schubert, ai lieder per voce femminile e pianoforte di Mahler e di Schumann oggi alle 15,16 su Rtc. Da sperimentare un ascolto di tutt’altra natura, i disegni elettronici di Cristobal Halffter (1930-2021): "Planto por las victimas de la violencia" (alle 16,18). La Camerata continua il suo racconto di 25 anni di musica alle 20,30 con il concerto del febbraio 2007 diretto da Guettler (Jin Ju pianoforte, Alberto Bologni violino). Domani il ritratto di Rachmaninov nel 150° della nascita, a cura di Francesco Dilaghi (alle 18,40). In una registrazione del 1949-1950, da non perdere alle 23,10, l’incanto della voce di Magda Olivero, "una voce per tre generazioni", scomparsa a 104 anni. Martedì Accardo per l’acrobatico violino di Paganini alle 16,26. Poi musica americana di Aaron Copland per il cinema: con la New Philarmonia Orchestra dirige lo stesso autore. Le suggestive soluzioni timbriche del contemporaneo tedesco Henze, vissuto in Italia, in testi d’ispirazione mitologica ("Muse di Sicilia") per tre pianoforti e una "Sinfonia per grande orchestra" (alle 17,19). Mercoledì alle 10,40 il pianoforte di Martha Argerich per Chopin in registrazioni dal vivo del 1967, cui segue alle 11,57 di Cajkovskij "Sinfonia n. 2 in do minore - Piccola Russia" con la Philharmonic Orchestra diretta da Gianandrea Noseda. La voce del grande Caruso per canzoni napoletane alternate a brani in inglese: canta Mark Milhofer tenore (alle 14,58). Giovedì Rudolf Kempe ci porta tra le cime delle Alpi con "Eine Alpensinfonie" di Richard Strauss (alle 18,40). Sostakovich diretto da Mariss Jansoms per la "Sinfonia n. 6" e per la "Patetica" con l’Orchestra della Radio Bavarese (alle 21,41). Venerdì 21 aprile 1911 nasceva a New York il baritono Leonard Warren. Una grande voce una storia fatale: morì a 48 anni sul palco del Metropolitan durante una rappresentazione de "La forza del destino" di Verdi; alle 9 un omaggio per lui in ruoli verdiani. Alle 19,41 "Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra" di Rachmaninov (Zimerman diretto da Ozawa). Sabato alle 12,40 Igor Markevich dirige Beethoven nella "Sinfonia n. 9 - Corale" e alle 20,30, serata all’opera con la "Manon" di Massenet, voci di Beverly Sills e Nicolai Gedda.

Goffredo Gori