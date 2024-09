Prima e Seconda categoria. I primi derby di Coppa

PRATO

Fra circa due settimane inizieranno i campionati di Prima e Seconda Categoria. Ma almeno per quanto concerne il ricordo all’agonismo, il dado è già tratto: la Coppa Toscana, ossia la kermesse che anche per le formazioni di Prato e provincia rappresenterà l’esordio stagionale, è ormai pronta a prendere il via alle 15,30 odierne. Partendo dalla coppa di Prima Categoria: il Maliseti Seano retrocesso dalla Promozione e guidato da Jacopo Masi riceverà un Casale Fattoria rinnovato dopo la salvezza di pochi mesi fa ed affidato a coach Calderone. La perdente di questo scontro se la vedrà l’8 settembre successivo con i di coach Rondelli, l Prato Nordcon la terza giornata prevista per il 25 settembre fra le due squadre non incontratesi in precedenza. Stesso discorso e stesse date per l’altro mini-triangolare: si inizierà al Rossi con CSL Prato Social Club – Jolo, con una delle due che affronterà poi i calenzanesi dell’Albacarraia. Oggi fischio d’inizio anche per la Coppa Toscana di Seconda Categoria. Con un programma numericamente ancor più consistente: il Montemurlo Jolly (che ha di recente ufficializzato Filippo Ermini come nuovo tecnico) dopo un’annata passata a flirtare con il vertice, vuole mostrarsi competitivo sin dall’inizio e ci proverà tentando di superare al Nelli la Montagna Pistoiese. Allo Scirea, il Chiesanuova aspetta la ripescata Galcianese (con il Tavola che attenderà il responso della partita per conoscere il primo avversario da affrontare nel weekend successivo). La prima giornata di coppa prevede però anche il "derby della Vallata": ecco Valbisenzio – Vernio, con la Pietà 2004 in seconda battuta che osserverà i primi novanta minuti con un certo interesse. Avanti quindi con il Mezzana, pronto a vedersela tra le mura amiche con il Sesto (e il San Giusto vincitore dell’ultima Coppa Faggi alla finestra) e con il "derby mediceo" Poggio a Caiano – Virtus Comeana (mentre la Polisportiva Naldi potrà continuare ad allenarsi in attesa di debuttare tra sette giorni). A chiudere l’elenco c’è infine La Querce, che se la dovrà vedere con la perdente del confronto fra Atletica Castello e Rinascita Doccia.