Pretorio, le sorprese dai depositi

Oggi a Palazzo Pretorio dalle 10.30 alle 12.30 apertura straordinaria dei depositi al museo: in mostra le opere di un nucleo di maestri del Quattrocento e una preziosa raccolta di Sacre Famiglie e di Madonne con Bambino del XVI secolo. E’ un interessante spaccato sulla temperie culturale dell’epoca, animata dalle tante botteghe che - soprattutto a Firenze - contribuiscono allo sviluppo di temi e modi stilistici derivati dagli artisti più importanti. Accesso con regolare biglietto di ingresso al museo.

Sempre a Palazzo Pretorio domani alle 17 torna il ciclo di incontri Opere da leggere, organizzato in collaborazione con la biblioteca Lazzerini, in cui arte e letteratura si intrecciano dando vita a nuovi spunti di riflessione. Questo appuntamento è dedocato ai fiori e offrirà ai partecipanti stimoli uditivi, visivi e anche olfattivi: il programma prevede una visita guidata che si soffermerà sui dipinti del museo che rappresentano motivi floreali, accompagnata da una parte letteraria con riferimenti al ruolo che i fiori e i giardini hanno avuto come fonti di ispirazione per scrittori e scrittrici. Ai partecipanti verrà suggerito anche qualche spunto floreale, per visitare luoghi suggestivi. La quota di partecipazione è di quattro euro a persona, con prenotazione obbligatoria allo 0574 1837859 o alla mail [email protected].