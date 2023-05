"Presto a Poggio trenta telecamere Sicurezza e sostegno anche per i negozi"

"Un sistema di lettura targhe a Ponte al Mulino e su Ponte all’Asse? Già fatto. Nuove telecamere in via Toti? Anche.

E intorno alle scuole? Abbiamno già ordinato le telecamere, arriveranno nelle prossime settimane". E’ la risposta che arriva da Francesco Puggelli, candidato al bis a Poggio con la lista "Poggio, Insieme!", alla mappa di nuove videocamere proposte dall’avversario Riccardo Palandri, una risposta che vuole essere anche una proposta di sicurezza utile a sostenere il commercio di vicinato ("Noi abbiamo già installato le telecamere che Palandri propone. Basterebbe girarlo Poggio a Caiano..."). All’inizio del mandato di Puggelli, sottolineano da "Poggio, Insieme!", le videocamere a Poggio "erano pari a zero, a breve saranno più di 30, nella maggior parte dei casi finanziate con risorse interne o regionali". Telecamere che sono importanti anche per i commercianti, perché la sicurezza garantisce maggiori affari. Piero Coppini, ex esercente candidato consigliere in lista con Puggelli, sottolinea così l’importanza

di poter contare su "un’amministrazione attenta alle esigenze delle attività economiche. Siamo stati tra i primi comuni in Italia ad aver promosso un bando affitto a favore delle imprese colpite dal Covid di circa 50 mila euro". Guardando al futuro, Puggelli ed i candidati della sua lista puntano anche ad un tavolo "permanente dal quale potranno scaturire idee, intenti, obiettivi da perseguire tutti insieme con le categorie economiche". Anche nei prossimi anni, inoltre, sarà riproposto "Poggio a Caiano, premio impresa"

e saranno sempolificate le pratiche burocratiche.