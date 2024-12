Presepe in corsia. La Natività di Gesù in una culla termica

La culla di Gesù bambino è un lettino da rianimazione utilizzato nella terapia intensiva neonatale (Tin) ed è custodita in una grotta speciale: una incubatrice dismessa e andata alluvionata nei locali di magazzino dell’ospedale Santo Stefano a novembre 2023. L’idea di realizzare una Natività singolare e piena di significato è stata degli infermieri del nosocomio pratese che lavorano nel reparto di Pediatria neonatologia e Tin, sotto la guida del direttore Pier Luigi Vasarri. "E’ stata una bella sorpresa – commenta il dottor Vasarri – un’iniziativa che è molto apprezzata per il forte significato che trasmette.

Mi auguro che si possa apprezzare l’opera, segno della passione che i nostri operatori hanno per il loro delicato lavoro".

Avvicinandosi all’incubatrice-presepe, che è stata collocata all’ingresso del reparto che accoglie i pazienti più piccoli, si nota subito che la culla per il bambino Gesù non è altro che la riproduzione in scala di una postazione da rianimazione neonatale. Una ricostruzione effettuata nel dettaglio dagli infermieri: sopra un cartello con scritti gli auguri da tutto il personale della Tin e sotto una scritta ben evidente "Merry prematury Christmas". A vegliare il sonno del Bambinello le statuine di Maria e Giuseppe, il bue e l’asinello; sullo sfondo un cielo azzurro punteggiato di stelle e una stella cometa ad indicare la grotta della natività. Anche il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Valerio Mari, ha espresso il suo apprezzamento per l’allestimento di questo speciale presepe. Una creazione che merita di essere valorizzata tanto che il presepe del Santo Stefano partecipa alla gara per il miglior presepe realizzato in Tin ed indetto dalla Società Italiana di Neonatologia. Come fare per dare il proprio voto a favore del presepe pratese? Semplice: basta andare sulla pagina Facebook della SIN - Società Italiana di Neonatologia, dove si possono trovare tutti i presepi in gara e votare con un "mi piace" quello preferito.

Sa.Be.