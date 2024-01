Premio giornalistico, Galciana ricorda Sassoli

Un premio giornalistico intitolato a David Sassoli. Lo annuncia la Pro Loco di Galciana, che lo ha istituito, nel secondo anniversario della morte dell’ex vicedirettore e conduttore del Tg1 e presidente del Parlamento Europeo. Sassoli cessò di vivere in seguito a lunga malattia l’11 gennaio 2022, all’età di 66 anni.

Sassoli era legato a Galciana, frazione di Prato, in base alla storia familiare: la madre Rossana Ghelardi e la nonna materna Eunice Gori erano infatti originarie della frazione, dove il piccolo David trascorse periodi dai nonni. A Galciana Sassoli tornava spesso, anche per brevi visite a parenti e amici, quando gli impegni di lavoro o politici lo chiamavano a Firenze e Prato. Il Premio giornalistico nazionale David Sassoli nasce dal legame fra Sassoli e la sua terra di origine al fine di tramandare l’eredità di uomo che ha sempre creduto nella forza delle parole e nel loro potere di informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica. Il premio sarà assegnato ogni anno a giornalisti under 40 che esprimendosi in lingua italiana abbiano sviluppato il tema ’L’Europa e i territori’ che riassume i due ambiti ai quali Sassoli ha particolarmente rivolto l’attenzione di giornalista e di politico. I vincitori saranno annunciati ogni anno il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale del giornalismo, istituita dall’Unesco, per sostenere la libertà di stampa e il giornalismo di alto livello, valori a cui Sassoli ha dedicato carriera e impegno politico. Sempre il 3 maggio sarà annunciata la data della cerimonia di consegna del riconoscimento.

Il premio è aperto a giornalisti under 40 di qualsiasi nazionalità, che pubblichino in lingua italiana, i quali potranno partecipare con articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi fra il 1°aprile 2023 e il 31 marzo 2024. La giuria, composta da sette giornalisti, selezionerà i vincitori nelle categorie ’Carta stampata e agenzie di stampa’, ’Online’ e ’Radio e Tv’. Ai vincitori sarà assegnato un premio in denaro. Il regolamento è sul sito https://www.prolocogalciana.it.